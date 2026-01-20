ТСН в социальных сетях

Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры Винницкой области: что известно

По данным чиновницы, обошлось без погибших и травмированных.

Елена Капник
Спасатели.

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью 20 января русская армия атаковала Винницкую область. Зафиксирован «прилет» по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

«В результате ночной вражеской атаки попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнула чиновница.

По ее словам, все соответствующие службы работают на месте российской атаки.

Напомним, ночью армия РФ ударила по жилым кварталам и энергетике Одесской области. В частности, в Одесском районе поврежден объект энергоинфраструктуры. Пострадавших нет. Впрочем, в части Приморского, Хаджибейского и Киевского района Одессы пропал свет.

