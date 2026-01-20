- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2955
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры Винницкой области: что известно
По данным чиновницы, обошлось без погибших и травмированных.
Ночью 20 января русская армия атаковала Винницкую область. Зафиксирован «прилет» по объекту критической инфраструктуры.
Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
«В результате ночной вражеской атаки попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнула чиновница.
По ее словам, все соответствующие службы работают на месте российской атаки.
Напомним, ночью армия РФ ударила по жилым кварталам и энергетике Одесской области. В частности, в Одесском районе поврежден объект энергоинфраструктуры. Пострадавших нет. Впрочем, в части Приморского, Хаджибейского и Киевского района Одессы пропал свет.