Последствия удара по городу Запорожье / © Запорожская ОВА

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Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удары по Запорожью, в результате чего был разрушен частный жилой дом, частично повреждена пятиэтажка.

Об этом сообщил Михаил Семикин из Запорожской областной военной администрации.

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По его словам, после обстрела поступила информация о людях, которые могли оказаться заблокированными.

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Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли два человека, а еще 22 получили ранения.

Среди раненых — двое детей 6 и 16 лет.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает атаковать Запорожье — попала в частную клинику.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали беспилотником Запорожья, в результате вражеского удара была ранена женщина.

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