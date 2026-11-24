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Россияне ударили по областному центру: разрушены дома, есть погибшие и раненые (обновлено)
В настоящее время спасатели проводят поисково-спасательные работы, пытаясь установить, есть ли люди под завалами.
Российские войска в ночь на 24 ноября нанесли удары по Запорожью, в результате чего был разрушен частный жилой дом, частично повреждена пятиэтажка.
Об этом сообщил Михаил Семикин из Запорожской областной военной администрации.
По его словам, после обстрела поступила информация о людях, которые могли оказаться заблокированными.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли два человека, а еще 22 получили ранения.
Среди раненых — двое детей 6 и 16 лет.
Ранее сообщалось, что российская армия продолжает атаковать Запорожье — попала в частную клинику.
Мы ранее информировали, что российские войска атаковали беспилотником Запорожья, в результате вражеского удара была ранена женщина.