- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по общине одной из областей: есть жертва
В Сумской области российские войска ударили по местному предприятию, есть раненые и жертва.
Россияне нанесли авиаудары по Глуховской общине на Сумщине . Один человек погиб, трое ранены.
Об этом сообщает ГСЧС.
Детали обстрела Сумщины
Авиаудары, которые произошли на территории Глуховской общины, повлекли за собой разрушение на одном из предприятий и вызвали пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели вынуждены были временно прекратить работы и отойти в безопасное место.
Пожар удалось ликвидировать, а специалисты ГСЧС провели тщательное обследование территории, чтобы убедиться в безопасности. В настоящее время идет расследование обстоятельств атаки и оказывается помощь пострадавшим.
Напомним, РФ атаковала Сумы 4 марта, повлекшие разрушение и гибель по меньшей мере одного человека . По данным властей, в результате ударов повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие. В регионе также фиксировались обстрелы энергетических объектов, некоторые населенные пункты временно остались без электроснабжения. Местные службы работали над ликвидацией последствий атак.