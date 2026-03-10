Россияне ударили по общине одной из областей: есть жертва

Обстрел Сумщины

Россияне нанесли авиаудары по Глуховской общине на Сумщине . Один человек погиб, трое ранены.

Об этом сообщает ГСЧС.

Детали обстрела Сумщины

Авиаудары, которые произошли на территории Глуховской общины, повлекли за собой разрушение на одном из предприятий и вызвали пожар. Из-за угрозы повторных атак спасатели вынуждены были временно прекратить работы и отойти в безопасное место.

Пожар удалось ликвидировать, а специалисты ГСЧС провели тщательное обследование территории, чтобы убедиться в безопасности. В настоящее время идет расследование обстоятельств атаки и оказывается помощь пострадавшим.

Напомним, РФ атаковала Сумы 4 марта, повлекшие разрушение и гибель по меньшей мере одного человека . По данным властей, в результате ударов повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие. В регионе также фиксировались обстрелы энергетических объектов, некоторые населенные пункты временно остались без электроснабжения. Местные службы работали над ликвидацией последствий атак.