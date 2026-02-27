- Дата публикации
Россияне ударили по Одесчине: повреждены порт, дома, есть пострадавшие (фото)
Россия в очередной раз «повоевала» с детсадом, жилыми домами и авто. Среди пострадавших в Одесской области — маленькая девочка.
Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками в ночь на 27 февраля — били по гражданской и портовой инфраструктуре. Пострадали ребенок и мужчина, зафиксировано разрушение детсада и повреждения домов.
Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.
Последствия атаки на Одесскую область
Из-за дроновых вражеских ударов по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области пострадали два человека – 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По информации Кипера, зафиксировано повреждение портовых резервуаров и строительного крана, а также фасада и окон жилого дома. Пострадали автомобили, медицинское учреждение, кроме того, разрушено здание детского сада. В ГСЧС уточнили, что уничтожено отдельное сооружение на его территории. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили.
Также вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами.
К ликвидации последствий привлекали 77 спасателей и 17 единиц техники.
Сейчас на местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы, а правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.
Последствия атаки на Одесину в ночь на 27 февраля (14 фото)
Напомним, в ночь на 27 февраля в Измаиле Одесской области прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских беспилотников, о чем заранее предупреждали Воздушные силы.
К слову, руководитель Регионального управления Силы теробороны «Юг» полковник Денис Носиков сообщил, что вокруг Одесской области создают мощную круговую оборону со сложной сетью фортификаций, противотанковых рвов и ловушек, что делает прорыв техники или пехоты невозможным. Тысячи местных добровольцев уже проходят обучение, а небо защищают экипажи-перехватчики, которые сбивают до 80% дронов с перспективой увеличения эффективности до 100%.