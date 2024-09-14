Россияне ударили по Одессе и области беспилотниками: что известно о последствиях

Прошло без травмированных.
Ночью 14 сентября российская армия нанесла удары беспилотниками "Shahed" по Одессе и области. В результате падения обломков сбитых дронов повреждения и разрушения. Прошло без погибших и пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов", — говорится в сообщении.
В пригороде Одессы в результате падения обломков дронов на территории частного домохозяйства разрушены три сооружения, повреждены жилой дом и гараж.
В Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали пожар на крыше частного дома. Кроме того, произошло возгорание автомобиля и складского помещения. В Измаильском районе в результате атаки РФ повреждена стена ангара и дачного дома.
Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала Одессу "Шахедами". Тогда оккупанты запустили дроны из временно аннексированного Крыма.
Читайте также:
- Россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько дронов сбило ПВО
- Ночью РФ мощно атаковала "Шахедами": Зеленский сообщил, где раздавались взрывы
- Контрнаступление РФ в Курской области: в ISW оценили, хватит ли россиянам сил выбить ВСУ