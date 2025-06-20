Россияне ударили по Одессе: страшные пожары и пострадавшие (фото)

Пожар в Одессе / © Facebook/Геннадий Труханов

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В Одессе в результате ночной российской атаки 20 июня повреждено несколько многоэтажек в центре города, автомобиля, а также корпуса заведений высшего образования.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

На побережье в результате падения ударного БПЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. На месте работают экстренные службы.

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В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба.

По предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Телеграмме.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).

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