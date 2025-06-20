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- Украина
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Россияне ударили по Одессе: страшные пожары и пострадавшие (фото)
По предварительной информации, в результате обстрела Одессы пострадали два человека.
В Одессе в результате ночной российской атаки 20 июня повреждено несколько многоэтажек в центре города, автомобиля, а также корпуса заведений высшего образования.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
На побережье в результате падения ударного БПЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. На месте работают экстренные службы.
В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба.
По предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Телеграмме.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе , где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).