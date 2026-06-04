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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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3165
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Россияне ударили по одному из областных центров: дрон РФ влетел в многоэтажку (фото, видео)

Россия в очередной раз атаковала Харьков среди бела дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

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В четверг, 4 июня, армия агрессорки России ударила беспилотниками по Харькову. «Прилет» произошел в многоэтажку.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, попадание «Шахеда» состоялось в Немышлянском районе.

«Попадание в многоэтажку — на месте пожар. Относительно пострадавших — сейчас информация не поступала», — подчеркнул чиновник.

По уточненной информации, БПЛА попал в крышу многоквартирного дома. Подразделения ГСЧС локализовали возгорание.

Атака на Харьков — фото, видео

Атака на Харьков 4 июня. / © Олег Синєгубов

Атака на Харьков 4 июня. / © Олег Синєгубов

В то же время, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что последствия атаки БпЛА зафиксированы еще и в Слободском районе. Из-за российских ударов возникли пожары.

Напомним, накануне, 3 июня, РФ совершила серию ударов по Харькову. С утра оккупанты атаковали Харьков несколькими волнами дронов. В областном центре произошли прилеты. Одна женщина погибла, когда БпЛА ударили по частному дому, где она жила.

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Дата публикации
Количество просмотров
3165
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