Россияне ударили по одному из областных центров: дрон РФ влетел в многоэтажку (фото, видео)

Атака РФ. / © Associated Press

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В четверг, 4 июня, армия агрессорки России ударила беспилотниками по Харькову. «Прилет» произошел в многоэтажку.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, попадание «Шахеда» состоялось в Немышлянском районе.

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«Попадание в многоэтажку — на месте пожар. Относительно пострадавших — сейчас информация не поступала», — подчеркнул чиновник.

По уточненной информации, БПЛА попал в крышу многоквартирного дома. Подразделения ГСЧС локализовали возгорание.

Атака на Харьков — фото, видео

Дата публикации 09:58, 04.06.26 Количество просмотров 32 Дрон РФ врезался в высотку - видео

Атака на Харьков 4 июня. / © Олег Синєгубов

В то же время, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что последствия атаки БпЛА зафиксированы еще и в Слободском районе. Из-за российских ударов возникли пожары.

Напомним, накануне, 3 июня, РФ совершила серию ударов по Харькову. С утра оккупанты атаковали Харьков несколькими волнами дронов. В областном центре произошли прилеты. Одна женщина погибла, когда БпЛА ударили по частному дому, где она жила.

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