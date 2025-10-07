Россияне ударили по остановке в Херсоне: есть жертвы

Херсон. / © Национальная полиция Украины

Утром, 7 октября, российские оккупационные войска атаковали с беспилотника остановку общественного транспорта в Херсоне. Погиб один человек, еще один ранен.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, 7 октября 2025 года около 06:30 военные РФ совершили сброс взрывчатки с БпЛА на территорию остановки общественного транспорта в городе Херсоне.

В результате атаки погиб 65-летний мужчина. Также ранение получил 70-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели человека.

Как сообщалось, под утреннюю атаку противника в Сумах попал троллейбус. За помощью к медикам обратились пассажир и водитель. Кроме того, повреждены окна в трех 10-этажных домах, нескольких нежилых помещениях.