Россияне ударили по отделению "Новой почты" в Одесской области: есть пострадавшие

Россия атаковала отделение «Новой почты» в Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Вечером субботы, 12 сентября, российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одесскую область, применив современный реактивный ударный беспилотник . В результате этого вражеского удара серьезные повреждения получило помещение логистической компании «Новая почта».

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки на Одесщину

Мощный взрыв нанес значительный ущерб гражданской инфраструктуре предприятия. Ударная волна полностью выбила остекление и сильно изуродовала фасад рабочего здания. Также серьезные повреждения получил грузовой автомобиль компании, который был припаркован рядом.

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Эта циничная российская атака не прошла без пострадавших среди мирного населения. Пока официально известно о по меньшей мере двух человек, получивших ранения разной степени тяжести.

Спасательная операция на месте

Сразу после инцидента на место прибыли все соответствующие экстренные службы. Спасатели и коммунальщики оперативно развернули работу, чтобы помочь пострадавшим и обезопасить территорию.

Специалисты продолжают разбирать поврежденные элементы здания и убирать опасные обломки конструкций.

"На месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - добавил Кипер.

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Воздушная тревога продолжается и распространилась на Одесский, Березовский и Раздельнянский районы. Объявлен красный уровень опасности.

Напомним, в результате российской атаки на Ровенщину 12 сентября разрушено одно из предприятий в Сарненском районе . По предварительной информации, люди не пострадали.

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