- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по отоплению в Херсоне: какие последствия (видео)
Александр Прокудин отметил, что россияне целенаправленно воюют с гражданской инфраструктурой Херсона.
Российские войска 17 декабря нанесли удары в Херсоне по объекту тепловой генерации. Из-за этого возможны перебои с теплоснабжением.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Глава ОВА отметил, что враг продолжает непрерывно атаковать объекты тепловой генерации в Херсоне. Вследствие очередных российских ударов возможны перебои с теплоснабжением.
«Проклятые террористы целенаправленно воюют с гражданской инфраструктурой», — добавил Прокудин.
Напомним, 13 декабря Херсон и часть области были полностью обесточены из-за массированной атаки России. Местные жители были вынуждены переходить на генераторы.
А 15 декабря оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, попав в частный сектор. Были повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. Херсонская ОВА обнародовала видео последствий обстрела.