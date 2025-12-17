Россияне ударили по отоплению в Херсоне: какие последствия (видео)

Кадры после атаки по объекту теплогенерации в Херсоне / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Российские войска 17 декабря нанесли удары в Херсоне по объекту тепловой генерации. Из-за этого возможны перебои с теплоснабжением.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА отметил, что враг продолжает непрерывно атаковать объекты тепловой генерации в Херсоне. Вследствие очередных российских ударов возможны перебои с теплоснабжением.

«Проклятые террористы целенаправленно воюют с гражданской инфраструктурой», — добавил Прокудин.

Последствия атаки на объект теплогенерации в Херсоне сняли на видео

Напомним, 13 декабря Херсон и часть области были полностью обесточены из-за массированной атаки России. Местные жители были вынуждены переходить на генераторы.

А 15 декабря оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, попав в частный сектор. Были повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. Херсонская ОВА обнародовала видео последствий обстрела.