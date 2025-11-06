- Дата публикации
- Категория
- Украина
Россияне ударили по Павлограду: куда попали и что известно
После атаки в Павлограде пропал свет, на месте работают соответствующие службы.
Сегодня, 6 ноября, россияне ударили беспилотниками по Павлограду, повредив инфраструктуру.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
«Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения. Часть абонентов специалисты уже заживили по резервным линиям», — отметил он.
Напомним, враг массированно атаковал Каменское на Днепропетровщине. В Каменском пострадали восемь человек, в городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов.