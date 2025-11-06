ТСН в социальных сетях

Украина
262
1 мин

Россияне ударили по Павлограду: куда попали и что известно

После атаки в Павлограде пропал свет, на месте работают соответствующие службы.

Анастасия Павленко
Павлоград остался без света

Павлоград остался без света / © Getty Images

Сегодня, 6 ноября, россияне ударили беспилотниками по Павлограду, повредив инфраструктуру.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

«Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения. Часть абонентов специалисты уже заживили по резервным линиям», — отметил он.

Напомним, враг массированно атаковал Каменское на Днепропетровщине. В Каменском пострадали восемь человек, в городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов.

262
