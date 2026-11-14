- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Павлограду: среди раненых — 7-летний мальчик
В результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области ранения получили трое местных жителей, в том числе 7-летний мальчик — всех пострадавших госпитализировали.
Враг нанес удары по Павлограду Днепропетровской области. Три человека ранены, среди них — ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровских ОВА Александр Ганжа в Telegram.
Чиновник отметил, что всех пострадавших госпитализировали.
«Три человека ранены из-за атаки россиян на Павлоград. Среди них — 7-летний мальчик. Все в больнице. Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь», — написал чиновник.
Напомним, 13 ноября россияне ударили двумя авиабомбами по многоэтажкам в Запорожье: разрушены три этажа, ранены 25 человек, в том числе 6 детей.