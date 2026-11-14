Всех раненых доставили в больницу

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Враг нанес удары по Павлограду Днепропетровской области. Три человека ранены, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровских ОВА Александр Ганжа в Telegram.

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Чиновник отметил, что всех пострадавших госпитализировали.

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«Три человека ранены из-за атаки россиян на Павлоград. Среди них — 7-летний мальчик. Все в больнице. Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь», — написал чиновник.

Напомним, 13 ноября россияне ударили двумя авиабомбами по многоэтажкам в Запорожье: разрушены три этажа, ранены 25 человек, в том числе 6 детей.

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