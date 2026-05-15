Россияне ударили по поезду в одной из областей: ранены пассажиры
Во время эвакуации из поезда двое пассажиров не успели покинуть вагоны и получили осколочные ранения.
Российские войска атаковали беспилотником пригородный поезд в Запорожской области, попав вблизи пассажирского вагона. Благодаря быстрой реакции железнодорожников удалось избежать жертв, однако есть пострадавшие.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
На Запорожье российский дрон атаковал пригородный поезд. Удар пришелся вблизи одного из вагонов.
После получения сигнала о воздушной опасности от мониторингового центра «Укрзализныци» локомотивная бригада оперативно остановила поезд и начала эвакуацию пассажиров.
Из-за ограниченного времени, по предварительным данным, двое пассажиров не успели покинуть вагоны и получили осколочные ранения. Сейчас все детали происшествия устанавливаются.
Пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь и передали работникам «скорой». Представители железной дороги сопровождают пассажиров и находятся рядом с ними в больнице.
«Сейчас работаем над восстановлением движения поездов на участке и продолжаем внимательно мониторить ситуацию с безопасностью в регионе и реагировать», — отметили в «Укрзализныце».
Напомним, в ночь на 14 мая российская армия нанесла целенаправленный удар по железной дороге в Харьковской области, в результате чего был поражен маневровый локомотив. Локомотивная бригада вовремя прошла в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших.