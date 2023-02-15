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Россияне ударили по Покровску: попали в пятиэтажный жилой дом, есть раненые (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1046
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Покровская 15 февраля 2023 года, фото/Донецкая ОВА / ©
Обстрел Покровская 15 февраля 2023 года, фото/Донецкая ОВА / ©
Обстрел Покровская 15 февраля 2023 года, фото/Донецкая ОВА / ©
Обстрел Покровская 15 февраля 2023 года, фото/Донецкая ОВА / ©
Обстрел Покровская 15 февраля 2023 года, фото/Донецкая ОВА / ©
Обстрел Покровская 15 февраля 2023 года, фото/Донецкая ОВА / ©

Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом.

Сегодня, 15 февраля, российские войска нанесли удар по городу Покровску в Донецкой области, повредив многоэтажку. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере два гражданских человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По предварительной информации, враг снова применил ракеты. Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек", — проинформировал он.

Сейчас на месте обстрела идет спасательная операция, последствия удара уточняются.

Напомним, россияне пытаются взять под контроль Донбасс, за минувшие сутки ВСУ отбили врага возле Бахмута и Угледара.

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Дата публикации
Просмотры
1046
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