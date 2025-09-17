Россияне ударили по Полтавщине и Кировоградщине: какие последствия

Атака в Кировоградской области

Ночью 17 сентября армия РФ атаковала Полтавщину и Кировоград. Целью являлись объекты инфраструктуры.

Об этом сообщают местные ОВД и ГСЧС.

Последствия в Полтавской области

По данным Полтавской ОВА , этой ночью на Полтавщине работала ПВО.

"В результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе", - говорится в сообщении.

На место выехали подразделения ГСЧС с целью ликвидации пожара. Прошло без пострадавших.

Последствия в Кировоградской области

В ГСЧС сообщили, что россияне ударили БПЛА по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. Возникли пожары на трех локациях.

«Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы», — отчитались спасатели.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что от электроснабжения частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ. Кроме того, есть повреждения нескольких частных домовладений в Александровке.

"Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров", - акцентировал он.

По информации Одесского филиала АО «Укрзализныця», приостановлено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям: Помошная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки.

«Главное – люди живые », – подчеркнул он.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, РФ 17 сентября атаковала дронами Украину. Так, в результате обесточивания на Днепровском направлении ожидается задержка движения ряда поездов.

Речь идет о задержках рейсов №86/72 Львов-Запорожье-Павлоград, №85/71 Запорожье, Павлоград-Львов, №75 Киев-Кривой Рог и №80 Львов-Днепр.

Впрочем, к перечню могут добавиться и другие поезда. Следите за обновлениями на сервисе uz-vezemo.uz.gov.ua.