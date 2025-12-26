- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1671
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне ударили по портам, судам и железной дороге: последствия атаки на юг Украины и Волынь (фото)
Ночная атака беспилотников нанесла ущерб портам на юге и железнодорожной инфраструктуре на западе Украины.
Российские дроны всю ночь на 26 декабря терроризировали порты Одесской и Николаевской областей. Там повредили иностранные суда, элеваторы и склады гражданских предприятий. На Волыни под удар попала железнодорожная станция «Ковель».
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Российские оккупанты в течение ночи непрерывно наносили удары по портам Одесчины. Из-за попадания дронов повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау.
На местах «прилетов» спасатели тушат пожары. Работники портов обследуют повреждения. Частично есть перебои с поставками электроэнергии, но ремонтные бригады работают над восстановлением.
Под российской дроновой атакой оказался и терминал на Николаевщине. Там повреждено судно под флагом Либерии. Обошлось без пострадавших. Проводятся восстановительные работы.
Из-за атаки беспилотниками зафиксированы повреждения «Львивськои зализныци» по станции «Ковель» на Волыни. Там повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо. Работники «Укрзализныци» ликвидируют последствия.
Несмотря на российский террор, логистическая система Украины продолжает работу.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 26 декабря российские БпЛА атаковали инфраструктурный объект в Одессе, вызвав пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения. Для горожан запущены дополнительные автобусные маршруты, а экологи проверяют состояние морской воды из-за риска загрязнения побережья.