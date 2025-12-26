ТСН в социальных сетях

Россияне ударили по портам, судам и железной дороге: последствия атаки на юг Украины и Волынь (фото)

Ночная атака беспилотников нанесла ущерб портам на юге и железнодорожной инфраструктуре на западе Украины.

Ирина Лабьяк
Последствия российской атаки на порт на юге Украины

Последствия российской атаки на порт на юге Украины / © Алексей Кулеба

Дополнено новыми материалами

Российские дроны всю ночь на 26 декабря терроризировали порты Одесской и Николаевской областей. Там повредили иностранные суда, элеваторы и склады гражданских предприятий. На Волыни под удар попала железнодорожная станция «Ковель».

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Российские оккупанты в течение ночи непрерывно наносили удары по портам Одесчины. Из-за попадания дронов повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау.

На местах «прилетов» спасатели тушат пожары. Работники портов обследуют повреждения. Частично есть перебои с поставками электроэнергии, но ремонтные бригады работают над восстановлением.

Под российской дроновой атакой оказался и терминал на Николаевщине. Там повреждено судно под флагом Либерии. Обошлось без пострадавших. Проводятся восстановительные работы.

Из-за атаки беспилотниками зафиксированы повреждения «Львивськои зализныци» по станции «Ковель» на Волыни. Там повреждены локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо. Работники «Укрзализныци» ликвидируют последствия.

Несмотря на российский террор, логистическая система Украины продолжает работу.

Последствия российской атаки на юг Украины / © Алексей Кулеба

Последствия российской атаки на юг Украины / © Алексей Кулеба

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 26 декабря российские БпЛА атаковали инфраструктурный объект в Одессе, вызвав пожар. Все службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения. Для горожан запущены дополнительные автобусные маршруты, а экологи проверяют состояние морской воды из-за риска загрязнения побережья.

