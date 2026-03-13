ТСН в социальных сетях

Украина
364
1 мин

Россияне ударили по порту в Одесской области

На месте удара, по данным местных властей, возник пожар.

Анастасия Павленко
Одесчина пережила атаку

Одесчина пережила атаку / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Россияне атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области — повреждения получили продуктовый склад на территории порта.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Из-за вражеского удара возник пожар. Спасатели ее оперативно ликвидировали. Обошлось без погибших и пострадавших», — отметил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Николаев дронами, попав в объект транспортной инфраструктуры. Есть повреждения.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua сообщил, что есть информация об активности стратегической авиации РФ, поэтому подготовка к атаке вполне вероятна.

Наибольшей угрозой может стать комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.

«А вот баллистика воздушного базирования в комбинации с баллистикой наземного базирования — здесь вполне вероятно для нанесения ущерба инфраструктуре», — отметил Олег Жданов.

