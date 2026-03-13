- Дата публикации
-
- Украина
Россияне ударили по порту в Одесской области
На месте удара, по данным местных властей, возник пожар.
Россияне атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области — повреждения получили продуктовый склад на территории порта.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Из-за вражеского удара возник пожар. Спасатели ее оперативно ликвидировали. Обошлось без погибших и пострадавших», — отметил он.
Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Николаев дронами, попав в объект транспортной инфраструктуры. Есть повреждения.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua сообщил, что есть информация об активности стратегической авиации РФ, поэтому подготовка к атаке вполне вероятна.
Наибольшей угрозой может стать комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.
«А вот баллистика воздушного базирования в комбинации с баллистикой наземного базирования — здесь вполне вероятно для нанесения ущерба инфраструктуре», — отметил Олег Жданов.