Россияне ударили по порту в Одесской области: спасатели поделились подробностями (фото)

Россияне атаковали порт в Одесской области

Российские войска нанесли удар по Одесской области, целью которого стал объект портовой инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как сообщили спасатели, в результате попадания на территории объекта вспыхнул пожар. Спасатели работали в условиях повышенной опасности, ведь во время тушения неоднократно звучали ответные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на угрозу, пожарным удалось оперативно обуздать стихию.

По официальным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, российские войска утром 30 декабря еще раз массированно атаковали Одесскую область дронами. Из-за вражеских ударов произошло повреждение промышленной, портовой инфраструктуры и гражданского судна.