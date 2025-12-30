- Дата публикации
- Украина
- 196
- 1 мин
Россияне ударили по порту в Одесской области: спасатели поделились подробностями (фото)
В Одесской области ликвидировали пожар на объекте порта после вражеских обстрелов.
Российские войска нанесли удар по Одесской области, целью которого стал объект портовой инфраструктуры.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Как сообщили спасатели, в результате попадания на территории объекта вспыхнул пожар. Спасатели работали в условиях повышенной опасности, ведь во время тушения неоднократно звучали ответные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на угрозу, пожарным удалось оперативно обуздать стихию.
По официальным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, российские войска утром 30 декабря еще раз массированно атаковали Одесскую область дронами. Из-за вражеских ударов произошло повреждение промышленной, портовой инфраструктуры и гражданского судна.