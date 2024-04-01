Россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (фото)

В ночь на понедельник, 1 апреля, российская армия нанесла удары по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. Шестеро находившихся на дежурстве спасателей не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, граничащему со страной-агрессоркой. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения", — говорится в сообщении.

В результате обстрела была разрушена треть здания пожарного депо. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания.

Российская армия нанесла удары по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. / Фото: ГСЧС