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Россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (фото)

Россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (фото)

Спасатели. / Фото: ГСЧС

Часть здания разрушена.

В ночь на понедельник, 1 апреля, российская армия нанесла удары по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. Шестеро находившихся на дежурстве спасателей не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, граничащему со страной-агрессоркой. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения", — говорится в сообщении.

В результате обстрела была разрушена треть здания пожарного депо. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания.

Российская армия нанесла удары по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. / © ГСЧС
Российская армия нанесла удары по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. / Фото: ГСЧС
Ночью 1 апреля армия противника атаковала пожарно-спасательное подразделение в Харьковской области. / ©
Ночью 1 апреля армия противника атаковала пожарно-спасательное подразделение в Харьковской области.

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