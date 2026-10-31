Спасатель на месте пожара

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Ночью россияне нанесли удар БпЛА по частному сектору в Основянском районе Харькова. По последним данным, пострадали пять человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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«Вспыхнули крыша жилого дома и дворовые застройки на общей площади 300 кв. м. Пожар ликвидирован. В общей сложности повреждено около 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль», — говорится в сообщении.

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На месте вражеского удара

На месте удара работали спасатели и психологи ГСЧС, медики, правоохранители и коммунальные службы.

Напомним, днем российская армия в очередной раз атаковала Днепр. Под удар попал объект критической инфраструктуры. Отметим, оккупанты и утром били по Днепру. Как информировал Ганжа, была ранена 70-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В городе также были повреждены несколько многоэтажек. Взрывная волна выбила окна и повредила балконы.

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