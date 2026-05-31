Россияне ударили по предприятию: возникли пожары, есть погибший (фото)

На месте удара

Ночью оккупанты нанесли удары по Черниговщине. Враг попал по предприятию.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, под ударом врага оказалось предприятие, расположенное в Корюковском районе.

В частности, в результате удара возник пожар на автостоянке. Огнем уничтожены семь грузовых автомобилей.

«Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего мужчины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Впоследствии стало известно, что город Ровно атакуют дронами — там раздались взрывы.

