Россияне ударили по представительству омбудсмена в Херсоне: в ОВА показали последствия

За минувшие сутки полиция отреагировала на 208 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

Россияне за прошедшие сутки атаковали Херсон. Под огнем вражеской армии в очередной раз оказались населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. Из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и БпЛА, захватнические войска целили по жилым домам и объектам критической инфраструктуры.

Об этом информируют уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram и глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

Один из прилетов попал в здание, где находится представительство омбудсмена в Херсоне.

Последствия вражеской атаки по Херсону

Как сообщил глава Херсонской ОВА, административное здание в Херсоне, куда попал вражеский дрон, уничтожено практически до основания. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна.

Оккупанты в очередной раз атаковали с беспилотников Берислав, на жилые кварталы сбросили не менее 6 боеприпасов. В результате взрывов получил ранения 70-летний мужчина и значительно поврежден служебный автомобиль полиции, работники не пострадали. Под обстрелами армии России находились Приднепровское и Тягинко.

Последствия вражеской атаки по Херсону

Областной центр русские войска обстреливали по разным видам вооружения, ночью атаковал ударными БпЛА.

"В Таврическом микрорайоне в результате атаки беспилотниками типа "Shahed 131/136" почти уничтожено административное здание, повреждены 2 многоэтажных дома и 7 автомобилей, на месте возник пожар. В Шуменском микрорайоне в результате артиллерийского обстрела ранены трое мужчин в возрасте 44, 5 7 многоэтажных домов, гаражи и автомобиль. Также в Корабельном районе поврежден объект критической инфраструктуры и общежитие учебного заведения", — рассказали в полиции Херсонской области.

Последствия вражеской атаки по Херсону

За минувшие сутки полиция отреагировала на 208 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыты 9 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате российской вооруженной агрессии пять человек получили ранения разной степени тяжести.

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