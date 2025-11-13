- Дата публикации
Россияне ударили по промышленному объекту в Николаеве: много раненых (фото)
Во время атаки на Николаев вражеский «Шахед» спровоцировал масштабный пожар на промышленном объекте.
Российские войска утром 13 ноября атаковали Николаев дроном «Шахед». Удар пришелся по объекту промышленной инфраструктуры, из-за чего ранения получили шесть человек.
Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС Украины.
Во время атаки на объект промышленной инфраструктуры в Николаеве вспыхнул пожар, который чрезвычайники уже потушили.
Сейчас известно о шести пострадавших.
«По состоянию на сейчас в результате утреннего удара „шахедом“ по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении Кима.
Напомним, в ночь на 13 ноября Россия в очередной раз устроила атаку по Украине, применив одну ракету «Искандер-М» и 138 дронов типа «Шахед», «Гербера» и других. Противовоздушная оборона успешно сбила/подавлила 102 беспилотника.