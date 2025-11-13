Россияне ударили по промышленному объекту в Николаеве: много раненых (фото)

Последствия атаки на Николаев 13 ноября

Российские войска утром 13 ноября атаковали Николаев дроном «Шахед». Удар пришелся по объекту промышленной инфраструктуры, из-за чего ранения получили шесть человек.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС Украины.

Во время атаки на объект промышленной инфраструктуры в Николаеве вспыхнул пожар, который чрезвычайники уже потушили.

Сейчас известно о шести пострадавших.

«По состоянию на сейчас в результате утреннего удара „шахедом“ по Николаеву ранения получили шесть человек. Трое в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении Кима.

Напомним, в ночь на 13 ноября Россия в очередной раз устроила атаку по Украине, применив одну ракету «Искандер-М» и 138 дронов типа «Шахед», «Гербера» и других. Противовоздушная оборона успешно сбила/подавлила 102 беспилотника.