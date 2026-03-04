Россия ударила ракетой по железнодорожной инфраструктуре: среди раненых - дети

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

4 марта армия РФ нанесла ракетный удар по югу Одесщины . Атаки претерпел объект транспортной инфраструктуры. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия обстрела Одесской области

Как отмечается, в результате удара повреждено административное здание.

«К сожалению, по предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул чиновник.

Вице-премьер-министр Украины детализировал, что россияне повредили административное здание железнодорожной станции.

«Ранен железнодорожник и двое детей», — подчеркнул он.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших из-за атаки РФ по Одесщине выросло.

«Количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в частности двух детей — средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении Кипера.

Соответствующие службы работают на местах с целью устранения последствий удара РФ. Пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, РФ совершила массированную ночную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под ударом была энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура. Несмотря на значительные повреждения объектов, данные о пострадавших не поступали.