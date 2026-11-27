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- Украина
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Россияне ударили по областях в центре Украины: повреждены важные объекты (фото)
Под вражеским огнем оказались энергетика и железная дорога.
Российская армия атаковала Винницкую область и Кировоградскую в ночь на 27 ноября. Вражеские удары повредили энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и ГСЧС Украины.
На Виннитчине в результате ночной атаки российских войск зафиксировано повреждение объектов энергетической и железнодорожной инфраструктуры.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеского удара.
Ночью российские захватчики нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградщины. Из-за обстрела на одном из объектов возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
В результате атаки, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, этой же ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Изюму на Харьковщине, в результате чего пострадали шесть человек. Сначала враг обстрелял город из РСЗО, повредив многоквартирные дома, админздания, коммунальное предприятие и авто. Менее чем через час дроны попали в район железнодорожного рынка, где загорелось хозяйственное сооружение и получили повреждения частные дома. Еще одно попадание зафиксировали по многоэтажке.