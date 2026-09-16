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Россияне ударили по рейсовому автобусу: много пассажиров погибли на месте — жуткие детали (фото)
По предварительным данным ОВА, в результате удара по автобусу пять человек погибли, по меньшей мере семь — ранены.
Россия ударила по рейсовому автобусу Никопольщины Днепропетровской области. Много пассажиров погибли на месте.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, предварительно пять человек погибли, по меньшей мере семь — ранены.
Он добавил, что россияне попали по автобусу беспилотником. Семь раненых сейчас под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как видно из фото, после попадания общественный транспорт получил серьезные повреждения.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что оккупанты ударили по маршрутке, в которой люди ехали по своим делам.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, Россия атаковала Киевщину ударными БПЛА. За минувшие сутки и сегодняшнее утро в области повреждено 17 объектов. Под ударом врага оказались практически все районы области.
Также в эту ночь под атакой россиян снова находился Киев. Из-за обстрела в Святошинском районе столицы возник пожар в складском здании.