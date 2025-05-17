Россияне ударили по рейсовому автобусу: много погибших, фото (обновлено)

Автобус. / © Associated Press

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В субботу, 17 мая, российские военные атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. Число погибших возросло до девяти человек.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья. Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры", - говорится в сообщении.

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В Национальной полиции уточнили , что девять человек погибли, а четверо получили ранения. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, где находились мирные жители. Предварительно, погибли девять человек, еще четверо — получили ранения. Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление", — отмечают правоохранители.

Сегодня город Белополье на Сумщине подвергся российской атаке. / © Национальная полиция Украины

Заметим, что сначала глава ОВА Олег Григоров информировал , что в результате удара россиян по автобусу с гражданскими погибли по меньшей мере восемь человек. Кроме того, пять человек получили ранения.

Как сообщалось, этой ночью в Украине еще раз ширилась воздушная тревога . Она была объявлена из-за движения российских беспилотников.

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В ночь на 17 мая РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками . В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Киевской областях.

Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 3655 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!