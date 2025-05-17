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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили по рейсовому автобусу: много погибших, фото (обновлено)

Российские военные прицельно нанесли удар по автобусу, где находились мирные жители.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Автобус.

Автобус. / © Associated Press

В субботу, 17 мая, российские военные атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. Число погибших возросло до девяти человек.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Россияне атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья. Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры", - говорится в сообщении.

В Национальной полиции уточнили , что девять человек погибли, а четверо получили ранения. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, где находились мирные жители. Предварительно, погибли девять человек, еще четверо — получили ранения. Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление", — отмечают правоохранители.

Сегодня город Белополье на Сумщине подвергся российской атаке. / © Национальная полиция Украины

Сегодня город Белополье на Сумщине подвергся российской атаке. / © Национальная полиция Украины

Заметим, что сначала глава ОВА Олег Григоров информировал , что в результате удара россиян по автобусу с гражданскими погибли по меньшей мере восемь человек. Кроме того, пять человек получили ранения.

Как сообщалось, этой ночью в Украине еще раз ширилась воздушная тревога . Она была объявлена из-за движения российских беспилотников.

В ночь на 17 мая РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками . В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Киевской областях.

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