Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно о последствиях
Армия РФ днем 6 октября обстреляла роддом в Сумах. Дрон попал в кровлю крыши. Возник пожар.
В понедельник, 6 октября, россияне атаковали 3-й роддом в городе Сумы. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
«Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум», — подчеркнул глава Сумской ОВ Олег Григоров.
Детализировали, что в заведении во время удара находились 166 человек.
«На момент атаки внутри находилось: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие», - написал глава ОПУ Андрей Ермак.
Сейчас об отмене угрозы повторных атак речь не идет, поэтому людей призывают находиться в укрытиях.
Напомним, из-за ударов РФ по критической инфраструктуре Сумщины частично обесточены некоторые районы области. Речь идет о Конотопском и Шосткинском.
Специалисты прилагают все усилия, чтобы оперативно возобновить электроснабжение.