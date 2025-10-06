Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно о последствиях

Столб дыма

В понедельник, 6 октября, россияне атаковали 3-й роддом в городе Сумы. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

«Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум», — подчеркнул глава Сумской ОВ Олег Григоров.

Детализировали, что в заведении во время удара находились 166 человек.

«На момент атаки внутри находилось: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие», - написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Сейчас об отмене угрозы повторных атак речь не идет, поэтому людей призывают находиться в укрытиях.

Напомним, из-за ударов РФ по критической инфраструктуре Сумщины частично обесточены некоторые районы области. Речь идет о Конотопском и Шосткинском.

Специалисты прилагают все усилия, чтобы оперативно возобновить электроснабжение.