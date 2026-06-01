ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
491
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по роддому в Одесской области: есть пострадавшие

Из-за атаки РФ в Одесской области есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Атака РФ

Атака РФ / © tsn.ua

Утром 1 июня российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В результате атаки повреждения получили родильное отделение и административные здания одной из больниц.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Как сообщается, в медицинском заведении поврежден фасад, входная дверь и более 30 окон.

На момент удара в родильном отделении находились шесть рожениц вместе с новорожденными детьми. Также одна женщина как раз рожала.

«К счастью, пациентки и персонал не пострадали», — констатировал Кипер.

Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки и оценке нанесенных разрушений.

Напомним, в этот же день российский дрон-камикадзе «Шахед» попал в больницу в Конотопе. В результате атаки повреждено здание медучреждения. К счастью, без пострадавших.

Ранее речь шла о том, что российские войска атаковали три иностранных торговых судна, которые двигались по украинскому морскому коридору вблизи Одесчины. В результате ударов на борту кораблей под флагами Вануату, Коморских островов и Панамы вспыхнули пожары, которые экипажи смогли ликвидировать своими силами. На одном из судов двое моряков получили легкие ранения, а поврежденный корабль отбуксировали на ремонт.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
491
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie