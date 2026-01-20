Россияне ударили по Ровенской области: тысячи жителей остались без света

Дым. / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 20 января, российская армия атаковала Ровенскую область. Повреждена инфраструктура. В регионе произошло отключение света.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Сегодня утром Ровенщина пережила воздушную атаку врага. По предварительной информации, люди ранения не получили. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки», — подчеркнул он.

Реклама

По словам главы ОВА, в результате обстрела была повреждена критическая инфраструктура. В Ровенской области без света осталось более 10 тыс. абонентов.

Кроме этого, в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.

Как сообщалось, сегодня утром в Ровно прогремели сильные взрывы. В регионе дважды с полуночи объявляли воздушную тревогу. Последняя началась в 06:26 из-за угрозы беспилотников.