ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
920
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по Ровенской области: тысячи жителей остались без света

оккупанты повредили критическую инфраструктуру в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дым.

Дым. / © Associated Press

Во вторник, 20 января, российская армия атаковала Ровенскую область. Повреждена инфраструктура. В регионе произошло отключение света.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Сегодня утром Ровенщина пережила воздушную атаку врага. По предварительной информации, люди ранения не получили. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки», — подчеркнул он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела была повреждена критическая инфраструктура. В Ровенской области без света осталось более 10 тыс. абонентов.

Кроме этого, в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них автомобили.

Как сообщалось, сегодня утром в Ровно прогремели сильные взрывы. В регионе дважды с полуночи объявляли воздушную тревогу. Последняя началась в 06:26 из-за угрозы беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
920
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie