Дым от работы ПВО / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Российские войска 18 ноября нанесли удар по рынку в городе Златополь Харьковской области. В результате атаки пострадали 12 человек, загорелись торговые павильоны.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Из-за российской атаки по рынку в Златополе сначала было известно об 11 пострадавших, среди них 11-летний мальчик. Впоследствии количество пострадавших выросло до 12.

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По словам главы ОВА, всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще один человек пережил острую реакцию на стресс. Ему была оказана медицинская помощь на месте.

На месте попадания вспыхнули торговые павильоны.

«Все наши экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил Синегубов.

Напомним, 16 ноября оккупанты ударили по центру Балаклеи на Харьковщине. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Было повреждено почтовое отделение, грузовик и три легковушки.

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Заметим, утром 18 ноября армия РФ атакует Украину группами реактивных дронов, которые добрались до западных регионов — в Волынской и Ровенской областях объявили воздушную тревогу, в Ровно раздались взрывы. Кроме запада страны, вражеские дроны фиксировали на Днепропетровщине, Харьковщине, Киевщине, а также в Одесской и Николаевской областях, куда они залетали с Черного моря. Всего с вечера 17 ноября российская армия запустила по Украине 141 ударный беспилотник, из которых силы ПВО сбили или подавили 126.

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