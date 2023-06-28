Россияне ударили по селу в Харьковской области: около своих домов погибли трое мужчин

Из чего ударили россияне – пока неизвестно.

В среду днем, 28 июня, российские оккупанты нанесли удар по Волчанской громаде Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли трое мужчин.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате этого обстрела погибли сразу три гражданских жителя с. Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Синегубова, сейчас на месте атаки работают экстренные службы. Каким видом вооружения РФ нанесла удар, пока неизвестно.

Напомним, вечером 27 июня российские войска ударили "Искандерами" по Краматорску Донецкой области. По состоянию на обед 28 июня известно, что атака оккупантов унесла жизни десяти человек. Среди них трое детей – 17-летняя девушка и 14-летние сестры-близнецы. Ранен по меньшей мере 61 человек. Спасатели до сих пор ищут пострадавших под завалами разрушенных построек.

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