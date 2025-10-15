- Дата публикации
Россияне ударили по школе в Славянске: фото разрушений
Из-за дроновой атаки на Славянск были повреждены школа и частные дома.
Российские войска атаковали Славянск Донецкой области дронами вечером 14 октября. Произошли два попадания в школу и были повреждены близлежащие частные дома.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«В Славянске снова недоброе утро. Около 23:10 враг атаковал город БПЛА „Герань-2“, — указано в заявлении Ляха.
Он уточнил, что произошло два попадания в общеобразовательную школу №18. Также были повреждены близлежащие частные дома.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 15 октября российская армия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны держали курс на Павлоград, Запорожье, Днепр, а Каменское находилось под массированной атакой. Также БпЛА фиксировались на Сумщине и Харьковщине (в сторону Чугуева).
К слову, несмотря на лучшую готовность Украины к защите критической инфраструктуры и большее количество средств ПВО, Россия меняет тактику атак. Сейчас враг концентрирует массированные удары на одном-трех регионах (например, Днепропетровщина, Сумщина), тогда как раньше бил распыленно.