- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 861
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по школе в Запорожском районе: что известно о пострадавших
Из-за удара россиян по школе в Запорожском районе ранения получила 60-летняя женщина.
Армия РФ ударила по школе в Запорожском районе. Ранена женщина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Терноватому.
«Разрушены школа и частный дом, взрывной волной и обломками повреждены хозяйственные сооружения», — отметил он.
Чиновник заверил, что потерпевшая получает всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее кафиры ударили по Запорожью. Ранения получили 15 человек.
В городе был введен график аварийного отключения света для промышленности и бизнеса.
«В областном центре есть и вода, и электричество», — отметил представитель Запорожской ОВА Александр Коваленко.