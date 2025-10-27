ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
861
1 мин

Россияне ударили по школе в Запорожском районе: что известно о пострадавших

Из-за удара россиян по школе в Запорожском районе ранения получила 60-летняя женщина.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Столб дыма

Армия РФ ударила по школе в Запорожском районе. Ранена женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Терноватому.

«Разрушены школа и частный дом, взрывной волной и обломками повреждены хозяйственные сооружения», — отметил он.

Чиновник заверил, что потерпевшая получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее кафиры ударили по Запорожью. Ранения получили 15 человек.

В городе был введен график аварийного отключения света для промышленности и бизнеса.

«В областном центре есть и вода, и электричество», — отметил представитель Запорожской ОВА Александр Коваленко.

