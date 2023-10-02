Россияне ударили по складах материалов ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупационные войска атаковали складские помещения материалов ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что в результате удара армии РФ были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

"Продолжаем оценивать ущерб и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах. Если бы враг не пытался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону", — отмечают в компании.

Как сообщалось, на днях при обстреле россияне повредили ТЭС на юге. В "Укрэнерго" детали "прилета" не разглашали.

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