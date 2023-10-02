Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили по складах материалов ДТЭК в Днепропетровской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ударили по складах материалов ДТЭК в Днепропетровской области

ДТЭК.

Повреждено разное оборудование.

Российские оккупационные войска атаковали складские помещения материалов ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что в результате удара армии РФ были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

"Продолжаем оценивать ущерб и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах. Если бы враг не пытался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону", — отмечают в компании.

Как сообщалось, на днях при обстреле россияне повредили ТЭС на юге. В "Укрэнерго" детали "прилета" не разглашали.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
174
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация