Россияне ударили по складах материалов ДТЭК в Днепропетровской области

Повреждено разное оборудование.
Российские оккупационные войска атаковали складские помещения материалов ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Отмечается, что в результате удара армии РФ были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.
"Продолжаем оценивать ущерб и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах. Если бы враг не пытался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону", — отмечают в компании.
Как сообщалось, на днях при обстреле россияне повредили ТЭС на юге. В "Укрэнерго" детали "прилета" не разглашали.