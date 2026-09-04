Россияне ударили по складу фармгиганта "Тева" в Украине: что будет с лекарствами

Российская атака дронами и ракетами / © ТСН

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Российская армия 3 сентября нанесла два удара по складу фармацевтического гиганта «Тева» в Украине. Сотрудники не пострадали, компания работает над минимизацией перебоев в снабжении лекарствами.

Об этом сообщили на Facebook-странице компании.

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«3 сентября склад Тева в Украине дважды потерпел удары вследствие российской атаки. Самое важное — все наши коллеги в безопасности, никто не пострадал», — указано в заявлении.

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В компании подчеркнули, что сейчас главное внимание сосредоточено на безопасности людей. «Тева» поддерживает работников, непосредственно затронутых атакой, заботится об их безопасности и обеспечивает необходимую помощь.

В то же время компания продолжает работу, поскольку люди нуждаются в ее препаратах.

«Мы оцениваем последствия атаки и делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки и чтобы украинские пациенты и дальше имели доступ к необходимым им лекарствам», — отметили в «Тева».

Напомним, компания «Кока-Кола Бевериджез Украина ЛТД» подтвердила, что 3 сентября российский беспилотник атаковал ее производственный объект в Броварском районе Киевской области, в результате чего предприятие получило повреждения. Все сотрудники находятся в безопасности, в их числе нет пострадавших.

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