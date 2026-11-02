Россияне ударили по составу в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар

Удар по Запорожью

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Вечером 1 ноября российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье . В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

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Спасатели ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров и не допустили распространение огня на большую площадь.

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По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ранее РФ накрыла Запорожье: попали в торговый объект, начался пожар

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