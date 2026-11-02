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- Украина
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Россияне ударили по составу в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар
После российского авиаудара в областном центре загорелось складское здание на площади 600 квадратных метров.
Вечером 1 ноября российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье . В результате атаки возник пожар.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .
Спасатели ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров и не допустили распространение огня на большую площадь.
По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что ранее РФ накрыла Запорожье: попали в торговый объект, начался пожар
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