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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по составу в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар

После российского авиаудара в областном центре загорелось складское здание на площади 600 квадратных метров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

Вечером 1 ноября российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье . В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров и не допустили распространение огня на большую площадь.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ранее РФ накрыла Запорожье: попали в торговый объект, начался пожар

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