Россияне ударили по спасателям в Херсоне: появилось видео с места обстрела

Россияне нанесли удар по спасателям в Херсоне.
Российские военные обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате удара здание получило повреждения. К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"На днях россияне атаковали медиков, сегодня – спасателей. Ничтожные российские оккупанты продолжают воевать с теми, кто оказывает помощь мирным людям", — отметил глава Херсонщины.
Обстрел Херсона
Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть ГСЧС в Херсоне. В результате удара здание потерпело разрушения, вокруг много разбросанного кирпича и выбитых оконных стекол.
Кроме того, россияне 5 января обстреляли центральную часть Херсона. Враг попал в дом, в результате ранений погиб 18-летний парень.
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