Россияне ударили по спасателям в Херсоне: появилось видео с места обстрела

Россияне нанесли удар по спасателям в Херсоне.

Российские военные обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате удара здание получило повреждения. К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"На днях россияне атаковали медиков, сегодня – спасателей. Ничтожные российские оккупанты продолжают воевать с теми, кто оказывает помощь мирным людям", — отметил глава Херсонщины.

Обстрел Херсона

Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть ГСЧС в Херсоне. В результате удара здание потерпело разрушения, вокруг много разбросанного кирпича и выбитых оконных стекол.

Кроме того, россияне 5 января обстреляли центральную часть Херсона. Враг попал в дом, в результате ранений погиб 18-летний парень.

Читайте также: