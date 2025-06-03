Россияне ударили по Сумах: есть жертва и пострадавшие (обновлено)

Атака на Сумы 3 июня / © Сумской горсовет

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Во вторник, 3 июня, оккупанты обстреляли центр Сум. В результате обстрела погиб один человек, есть много раненых.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

«К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых», — говорится в сообщении.

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Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.

Тип оружия, которым был нанесен удар, еще выясняется. На месте работают спасатели и правоохранители.

В Сумском городской раде сообщили, что с 11:00 в школе №10 начнет работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Атака на Сумы 3 июня / © Сумской горсовет

Напомним, в ночь на 3 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.

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