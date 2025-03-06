Россияне ударили по Сумам: детали атаки (фото)

В ночь на 6 марта 2025 года по Сумам произошла атака российских беспилотников.

О последствиях сообщили в Национальной полиции.

"Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина, который, вероятно, работал охранником. На месте работали все экстренные службы. Полицейские зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства", — говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки

Напомним, ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине города.

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