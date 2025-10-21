Россияне ударили по Сумам: есть пострадавшие

Атака дронами «Шахед» / © Сумская ОВА

Дополнено новыми материалами

В Сумах прогремел взрыв под вечер 21 октября, после которого стало известно о попадании в городе.

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

«Есть попадание в Сумах, также известно о пострадавших», — указано в коротком заявлении.

Позже в Сумском горсовете сообщили о попадании вражеского беспилотника типа «Италмас» в дорожное покрытие.

В результате удара повреждено более 10 автомобилей, а также выбиты окна в многоквартирных домах. По состоянию на 17:40 известно о девяти раненых.

Заметим, перед этим на Сумщине около 15:14 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов российскими дронами в регионе.

Так, в 16:27 было зафиксировано движение беспилотников на границе Черниговской и Сумской областей в направлении Конотопа.

Напомним, в ночь на 18 октября российская армия нанесла массированные удары по Сумам. Было попадание БпЛА в автозаправку, пострадала 51-летняя женщина. Также дроны и управляемые авиабомбы повредили жилые дома в старостатах громады.