Россияне ударили по Сумщине: что известно о пострадавших

От агрессии России против Украины продолжают страдать мирные люди.

Оккупанты 29 февраля ударили по производственной инфраструктуре Сумщины. В результате обстрела ранен человек.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Армия РФ применила артиллерию для обстрела Ворожбянского общества. Около 12:25 прогремели 4 взрыва.

"Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек. Также произошло возгорание складских помещений производственного предприятия", – говорится в сообщении.

Пожар локализован. Все нужные службы работают на месте.

Ранее в Сумской области россияне ударили по правоохранителям, работавшим на месте "прилетов".

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