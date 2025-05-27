- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 386
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Сумщине: есть раненые, среди них — несовершеннолетняя
Российские войска сбросили авиабомбу на Ахтырскую общину — пострадали гражданские, в том числе 17-летняя девушка.
Во вторник, 27 мая, около 11:20 российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате атаки ранен 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
По предварительным данным, оккупанты применили управляемую авиационную бомбу.
«Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела», — говорится в сообщении.
Напомним, авиаэксперт объяснил, зачем Россия усилила воздушный террор.