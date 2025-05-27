ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
386
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по Сумщине: есть раненые, среди них — несовершеннолетняя

Российские войска сбросили авиабомбу на Ахтырскую общину — пострадали гражданские, в том числе 17-летняя девушка.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
КАБ

КАБ / © Associated Press

Во вторник, 27 мая, около 11:20 российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате атаки ранен 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По предварительным данным, оккупанты применили управляемую авиационную бомбу.

«Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Напомним, авиаэксперт объяснил, зачем Россия усилила воздушный террор.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie