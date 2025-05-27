КАБ / © Associated Press

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Во вторник, 27 мая, около 11:20 российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате атаки ранен 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

По предварительным данным, оккупанты применили управляемую авиационную бомбу.

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«Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела», — говорится в сообщении.

Напомним, авиаэксперт объяснил, зачем Россия усилила воздушный террор.