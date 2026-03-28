Россияне ударили по Сумской области: есть погибшая, ранен ребенок

Взрыв / © Getty Images

В субботу, 28 марта, российские войска атаковали Зноб-Новгородскую громаду Сумской области. Известно о погибшем человеке и пострадавшем ребенке.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Жертвой атаки стала 20-летняя жительница общины. Ее 6-летняя сестра получила травмы, ее состояние пока уточняется.

«Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Российская атака по Украине 28 марта — последние новости

Напомним, сегодня, 28 марта, российская армия атаковала Украину сотнями беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили 252 из 273 дронов. Основной удар пришелся на Одесскую область.

В области повреждены жилая застройка, роддом, телецентр и объекты критической и портовой инфраструктуры Одесской области. Из-за вражеского удара погибли два человека, 11 человек пострадали, среди них — ребенок.

Также под удар российских дронов попал Кривой Рог на Днепропетровщине. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие.