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- Украина
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Россияне ударили по таможенному терминалу на западе Украины: начался пожар — первые детали
В ночь на 12 ноября вражеский реактивный «Шахед» упал на стоянку таможенного терминала в Ковеле, вызвав возгорание грузовиков и автоцистерны с горючим, также известно об одном пострадавшем.
В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска атаковали Волынскую область реактивными ударными беспилотниками типа «Шахед». Под вражеским ударом оказался район Ковеля, где зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк в Telegram.
По словам главы ОВА, в городе Ковель вражеский дрон упал на территорию таможенного терминала — непосредственно на место стоянки транспорта. В результате падения вспыхнули грузовые автомобили и автоцистерна с горючим.
На месте происшествия оперативно приступили к работе подразделения ГСЧС. По состоянию на утро спасателям удалось локализовать возгорание, идет окончательная ликвидация последствий атаки.
В результате российского удара ранен один человек. В Волынской ОВА заверили, что медики оказали необходимую помощь, и сейчас угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.
Роман Романюк поблагодарил Силы противовоздушной обороны за боевую работу и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Напомним, 12 ноября российские войска продолжили комбинированную атаку на Украину, запустив после баллистики группы ударных БПЛА, реактивные дроны и ракету.