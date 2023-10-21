Россияне ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: есть погибшие

Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. К сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о пострадавших и погибших

По состоянию на 23:30 известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция.

"Нужно увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов. Конец для всех террористов" ответственность за совершенное", – подчеркнул украинский лидер.

Президент выразил соболезнования родным и близким украинцев, убитых россиянами.

Впоследствии глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что в результате удара 6 человек погибли. Еще 14 человек были госпитализированы с ранениями.

"Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия. Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!", – подчеркнул Синегубов.

Напомним, количество жертв в результате ракетного удара страны-агрессорки России по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области вновь возросло. Известно уже о 51 погибшем.

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