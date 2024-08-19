Россияне ударили по Торецку и Заречному: есть погибшие

19 августа российские военные обстреляли город Торецк и поселок Заречное в Донецкой области, в результате чего погибли четверо местных жителей.

Об этом сообщила Донбасская областная прокуратура.

В Торецке российские оккупанты использовали артиллерию против мирных жителей, в результате чего от осколочного ранения погибла 71-летняя женщина. В Заречном, в результате обстрела частного сектора, погибли три человека в возрасте от 61 до 72 лет: супруг и супружеская пара. Прокуратура еще выясняет, какое именно вооружение использовалось при втором обстреле. Открыто досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, Александр Мусиенко заявил, что российская армия сосредоточена на захвате Торецкая и Константиновки, используя тактику, которую считает наиболее эффективной. Россияне пытаются продвигаться на Донбассе, в частности, на Покровском направлении и могут попытаться обойти ВСУ с южного фланга. Мусиенко отметил, что российские войска несут большие потери, пытаясь развивать успехи на фронте, в частности, в районе Авдеевки.