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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по торговому центру в Одессе: вспыхнул пожар

По данным Одесской ОВА, сообщений о раненых после удара не поступало.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

Российские войска нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе .

В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

По его словам, на момент уведомления информации о раненых не поступало.

Напомним, что ранее Россия ударила по центру Одессы: "прилетело" в админздание

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