- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по торговому центру в Одессе: вспыхнул пожар
По данным Одесской ОВА, сообщений о раненых после удара не поступало.
Российские войска нанесли удар по зданию торгового центра в Одессе .
В результате атаки возник пожар.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
По его словам, на момент уведомления информации о раненых не поступало.
Напомним, что ранее Россия ударила по центру Одессы: "прилетело" в админздание
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: