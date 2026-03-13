- Дата публикации
-
- Украина
Россияне ударили по транспортной инфраструктуре в крупном областном центре
Оккупанты продолжают террор Украины, применяя дроны-камикадзе против гражданской инфраструктуры.
Российские войска атаковали Николаев дронами типа «Шахед» 12 марта, попав в объект транспортной инфраструктуры. Зафиксированы повреждения.
Об этом сообщила Николаевская ОВА.
В течение дня 12 марта российские захватчики совершили атаку на Николаев беспилотниками типа «Шахед». Удар был направлен по объекту транспортной инфраструктуры.
В результате атаки также получили повреждения два частных дома и кровля одного из учебных заведений. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Война в Украине — Россия бьет по железной дороге
Напомним, 5 марта российские дроны атаковали транспортную инфраструктуру Украины: в Днепропетровской области БпЛА попал в электровоз грузового поезда, в результате чего ранения получили машинист и его помощник. Кроме того, враг попал в гражданское торговое судно, следовавшее по морскому коридору, ранив одного члена экипажа, а также ударил по железнодорожной станции в Одесской области, повредив вагоны.
А 12 марта российские оккупанты ударили дронами по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях. На Сумщине удар повредил здание станции, пути и тепловозы, а на Николаевщине — локомотив. В обоих случаях обошлось без пострадавших.