Россияне ударили по транспортной инфраструктуре в крупном областном центре

Российские войска атаковали Николаев дронами типа «Шахед» 12 марта, попав в объект транспортной инфраструктуры. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила Николаевская ОВА.

В течение дня 12 марта российские захватчики совершили атаку на Николаев беспилотниками типа «Шахед». Удар был направлен по объекту транспортной инфраструктуры.

В результате атаки также получили повреждения два частных дома и кровля одного из учебных заведений. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, 5 марта российские дроны атаковали транспортную инфраструктуру Украины: в Днепропетровской области БпЛА попал в электровоз грузового поезда, в результате чего ранения получили машинист и его помощник. Кроме того, враг попал в гражданское торговое судно, следовавшее по морскому коридору, ранив одного члена экипажа, а также ударил по железнодорожной станции в Одесской области, повредив вагоны.

А 12 марта российские оккупанты ударили дронами по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях. На Сумщине удар повредил здание станции, пути и тепловозы, а на Николаевщине — локомотив. В обоих случаях обошлось без пострадавших.