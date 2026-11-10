Россияне ударили по центральной области Украины: есть жертвы, куда попал враг

Атака на Украину / © ТСН

Реклама

В ночь на 10 ноября российские захватчики атаковали Винницкую область. В результате ударов погибли два человека, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщили глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

Реклама

Враг атаковал гражданское предприятие на Виннитчине, из-за этого погибли два человека. Заболотная выразила соболезнования родным и близким погибших.

Реклама

По ее словам, на предприятии зафиксированы разрушения. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Коломиец сообщил, что с 10 ноября в Ладыжинской громаде объявлен трехдневный траур.

Над ликвидацией последствий вражеских ударов работают все службы.

Напомним, в результате российской атаки на Киевскую область погиб человек (в Вышгородском районе), еще девять ранены, в том числе ребенок. Пострадали Вышгородский, Бориспольский, Бучанский, Броварской, Обуховский и Белоцерковский районы, где повреждены жилые дома, склады, административное здание, автомобили и объекты энергетики.

Реклама

Утром 10 ноября оккупанты атаковали Кропивницкий, попав по гражданской инфраструктуре. Удар пришелся по торговой сети — вероятно, строительному гипермаркету «Эпицентр». Возник масштабный пожар с густым черным дымом.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров